Tämä Mika Waltarin klassikko nähdään ensi keväänä Seinäjoen kaupunginteatterissa

Yle: Isac Elliot on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen

Suomalainen popartisti Isac Elliot on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen, kertoo Yle. Levytyssopimus on tehty Universal Musicin kanssa Saksassa. Ylen mukaan Saksan Universal on ollut rakentamassa kansainvälistä menestystä muillekin suomalaisartisteille, kuten Almalle ja Sunrise Avenuelle. Lue lisää