Tämä mies ei mikkiä kaipaa! Katso ja kuuntele, miten Antti Railio valmistautuu ensimmäiseen keikkaansa sinfoniaorkesterin solistina

Antti Railio toteuttaa torstaina yhden pitkäaikaisista haaveistaan, kun hän esiintyy Vaasan kaupunginorkesterin solistina.

Kyseessä on toivekonsertti, johon yleisöltä on kysytty ehdotuksia esitettäviksi musiikkikappaleiksi. Illan aikana kuullaan niin elokuvasävelmiä kuin klassista musiikkiakin. Antti Railio tulkitsee muun muassa Josh Grobanin tunnetuksi tekemän kappaleen You Raise me up, jonka sävelin hän avaa ääntään oheisella videolla.