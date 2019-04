Tältä näyttää rapistuvassa Eero Nelimarkan synnyinkodissa nyt – Taiteilija vietti ensihetkensä vaivaistalossa, joka on vanhimpia uuden Vaasan rakennuksia

Kuvataiteilija Eero Nelimarkan synnyinkoti Vaasassa on lähes unohdettu kulttuurihistoriallinen aarre.

Rakennus on yksi uuden Vaasan vanhimpia rakennuksia. Se siirrettiin vanhasta Vaasasta nykyiselle paikalleen 1820-luvulla.

Vierailimme talossa maakuntamuseotutkija Kaj Höglundin ja rakennustutkija Outi Orhasen kanssa. He arvioivat, että sisätiloissa on tehty korjaustöitä eri vuosikymmeninä. Talon vesikatto on uusittu 2000-luvulla, mikä on säästänyt rakennusta rapistumasta täysin.