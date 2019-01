Sinulle on postia, sillä uusi kulttuurilehti jaetaan tällä viikolla jokaiseen eteläpohjalaiskotiin – Ilmiö esittelee paikallisia kulttuurin tekijöitä

Uusi kulttuurilehti Ilmiö esittelee Seinäjoen kulttuuritoimijoiden tarjontaa ja ohjelmistoja.

Ohjelmistojen lisäksi lehdessä kerrotaan tarkemmin produktioista sekä ihmisistä, tekijöistä kulttuuri-ilmiöiden takana. Lehden pohja-ajatuksena on ollut koota yhteen kulttuuritoimijoiden ohjelmistot ja esittelyt, jotta asiakkailla olisi mahdollisimman helppo löytää ne.

Idea lehdestä sai alkunsa keskusteluista, joissa on pohdittu Seinäjoen kulttuurin tulevaisuutta sekä kokonaisvaltaisen yhteistyön tekemisestä kaupungin kulttuurielämän eteen ja miten Seinäjoen taide- ja kulttuurielämä voisi näkyä vahvemmin koko kaupungissa ja valtakunnallisestikin.

Tekijöiden mukaan Ilmiö on osaltaan yksi vastaus siihen. Samalla se on osoitus kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteishengestä ja yhteisestä tahtotilasta tehdä yhdessä.

– Ilmiössä on positiivinen kaiku ja se on sanana kaunis. Nimi on selkeää suomen kieltä ja sen merkitys aukeaa jokaiselle: ilmiö on jotain aistein havaittavaa. Kun ihmiset kokoontuvat yhteen, se on yleensä ilmiö, tai kokoontuminen tapahtuu jonkin ilmiön ympärille, olkoon se siten näyttely, konsertti, esitys, luento tai muu tapahtuma. Joka tapauksessa se voidaan kokea. Ilmiö on jotain merkittävää, Konseptin luoja, graafikko Emilia Kaupinmäki , kuvailee lehteä.

Kulttuurilehti Ilmiö jaetaan viikolla kaksi kaikkiin Etelä-Pohjanmaan alueen kotitalouksiin (noin 92 000 lehteä). Kulttuurilehti Ilmiö tulee ilmestymään jatkossa kaksi kertaa vuodessa, alkuvuodesta ja alkusyksystä.

Julkaisun takana on Taide Seinäjoki verkosto, johon kuuluvat tällä hetkellä Seinäjoen kaupunginorkesteri, Seinäjoen kaupunginteatteri, Seinäjoen taidehalli, Kulttuurikollektiivi Silta ry, Taideyliopiston Sibelius Akatemia/Seinäjoen toimipiste, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Amfora/taiteilija Päivi Rintaniemi ja Kulttuuriyhdistys KoHo ry.