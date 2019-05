Taiteelle lähes puolet Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston 1,1 miljoonan apurahapotista, kirjailija Antti Tuuri sai Elias Lönnrot -mitalin – Katso lista kaikista apurahan saajista

Arvio: Power metal -pioneeri Stratovarius osoitti Seinäjoella, ettei ole vielä valmis ”hevin Popedaksi” – Lopulta kaikki huipentui ”siihen kappaleeseen”

2000-luvun taitteessa yläkoulussa oli farkkuliivien kangasmerkeissä laskien kolme yhtyettä yli muiden. Children of Bodom, In Flames sekä Cradle of Filth. Sitten oli myös Stratovarius, jonka nimeä kukaan teinihevareista ei näin julkisesti tunnustanut, mutta jota kaikki kuuntelivat. Lue lisää