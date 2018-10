Taas etsitään vuoden parasta tangoa

Vuoden 2019 tangon sävellys- ja sanoituskilpailu on avattu. Kilpailu järjestetään Seinäjoen Tangomarkkinoiden 35-vuotisjuhlavuoden tunnelmissa. Voittava tango ensiesitetään ja julkaistaan Seinäjoen Tangomarkkinoilla ensi heinäkuussa. Kilpailun tuomaristo julkaistaan alkuvuodesta 2019.

Kilpailun tarkoituksena on löytää uusia tangosävellyksiä ja -tekstejä, edistää tangomusiikkia ja nostaa uusia tekijöitä tangomusiikin pariin. Kilpailun kautta on syntynyt vuosien saatossa yli 6000 uutta tangoteosta.

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun osallistuvan tangon aihe on vapaa ja tulee soveltua naisen ja/tai miehen laulettavaksi. Sävellysten ja sanoitusten pitää olla ennen julkaisemattomia. Kilpailuun osallistuvan kappaleen materiaali on toimitettava 24.4.2019 mennessä Seinäjoen Tangomarkkinoille.