Suurhiteistään tunnettu laulajatähti Bonnie Tyler saapuu Pohjanmaalle

Walesilaislaulaja Bonnie Tyler esiintyy marraskuussa Seinäjoella.

Vuonna 1951 syntynyt käheä-ääninen laulaja tunnetaan muun muassa hiteistään Holding out for a Hero , Total Eclipse of the Heart ja It’s a Heartache . Esikoisalbuminsa The World Starts Tonight solisti julkaisi vuonna 1977.

Useasti Suomessa vierailleen tähden tuorein Between the Earth -albumi julkaistiin viime keväänä. Levyllä on mukana lukuisia vierailijoita, kuten Francis Rossi, Rod Stewart, Cliff Richard ja Barry Gibb.

Tyler toimi Iso-Britannian edustajana Euroviisuissa vuonna 2013.

Loppuvuonna laulajatähti tekee kuuden konsertin Suomen-kiertueen. Seinäjoen Rytmikorjaamolla hän esiintyy 21. marraskuuta.