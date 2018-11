Suositusta konsolipelistä tehtiin joutava leffa – kriitikko antoi yhden tähden

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Need for Speed *

"Need for a Proper Plot or at Least Some Sense" olisi ollut parempi nimi Scott Waughin elokuvalle. Sillä lisävauhdin sijasta se kaipaisi kipeästi kunnon juonta tai edes jonkinmoista tolkkua. Suositusta konsolipelistä tehtiin joutava leffa, joka häviää Fast & Furious -sarjan sinänsä tyhjille kaahauksille jo kun ruutulippu heilahtaa Se on sääli sikälikin, että katurallien kunkuksi saatiin Breaking Bad -sarjan mainio Aaron Paul. (USA 2014)

Hero tiistai 13.11. klo 21.00

Julie & Julia ***

Julia Child oli tv-kokki, joka 1940-luvun lopulla alkoi perehdyttää amerikkalaisia ranskalaiseen keittiöön. Julie Powell on bloggari, joka päätti vuonna 2002 käydä läpi Childin keittokirjan kaikki reseptit. Tarina on tosi, ja Nora Ephronin elokuvassa hyvän ruoan aromit kantavat yli sukupolvien. Amy Adams päsmää ihan Juliena uskottavasti, mutta tietenkin Meryl Streepin rehevä tulkinta kruunaa tämänkin kattauksen. (USA 2009)

TV5 tiistai 13.11. klo 21.00

Million Dollar Baby *****

Clint Eastwoodin kasvudraama on pakahduttava taistelijan tarina ja vanhan elokuvantekijän henkilökohtainen uskontunnustus. Elämänhalu ja -tragiikka yhdistyvät niin, että hiljaiseksi vetää. Hilary Swank esittää Maggieta, joka ei tahdo tarjoilla loppuikäänsä, vaan tähtää nyrkkeilykehien mestariksi. Nuori näyttelijä sai roolista toisen Oscarinsa ansaitusti. Salilla kohdataan konkarit: Eastwood ja Morgan Freeman. (USA 2004)

Liv tiistai 13.11. klo 21.00