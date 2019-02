Suoraa Oscar-juhlaa aamuyöllä – kuinka monta Oscaria The Favourite ja Roma kahmivat?

Ensi yö on Oscareiden. Yle Teema & Fem näyttää juhlan suorana yöllä kello 3 ja Punainen matto -ennakkolähetyksen kello 1.30 lähtien.

Eniten Oscar-ehdokkuuksia ovat keränneet elokuvat The Favourite ja Roma. Molemmilla on kymmenen ehdokkuutta.

The Favourite kertoo 1700-luvun Englannista. Pääosissa ovat kuningatar Anne (Olivia Colman), hänen ystävänä Lady Sarah (Rachel Weisz) ja palvelija Abigail Hill (Emma Stone). He kaikki ovat Oscar-ehdokkaina.

Myös ohjaaja Yorgos Lanthimos on ehdolla, samoin alkuperäisen käsikirjoituksen tehneet Deborah Davis ja Tony McNamara.

Roma kuvaa keskiluokkaista elämää 1970-luvulla Meksikon pääkaupungin kaupunginosassa Roma. Ehdolla ovat muun muassa naispääosasta Cleona Yalitza Aparicio ja naissivuosasta Marina de Tavira.

Roman ohjaaja ja käsikirjoittaja Alfonso Cuarón on myös ehdolla molemmissa kategorioissa.

Muita ehdokkaita

Muut naispääosaehdokkaat ovat Glenn Close, The Wife; Lady Gaga, A Star Is Born ja Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Naissivuosan Oscarista kisaavat de Taviran, Weiszin ja Stonen lisäksi Amy Adams, Vice ja Regina King, If Beale Street Could Talk.

Molemmat kymmenen ehdokkuuden elokuvat ovat myös Paras elokuva -ehdokkaita. Muut ehdokaat ovat Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, Green Book, A Star Is Born ja Vice.

Parhaasta miespääosasta mittelevät Christian Bale, Vice; Bradley Cooper, A Star Is Born; Willem Dafoe, At Eternity’s Gate; Rami Malek, Bohemian Rhapsody ja; Viggo Mortensen, Green Book.

Kaikkiaan ehdokkuuskategorioita on 24.

Suora lähetys yöllä, tekstitetty illalla

Ensi yön suoraa lähetystä gaalasta kommentoivat elokuva-asiantuntija Anna Möttölä ja toimittaja J. P. Pulkkinen. Suoria lähetyksiä ei ole tekstitetty suomeksi.

Yön suorien televisiointien lisäksi Oscar-gaala tulee Yle Teema & Femiltä tekstitettynä maanantai-iltana.

Oscar-gaala 2019: Punainen matto Yle Teema & Fem klo 1.30 ja Oscar-gaala 2019 klo 3.00.

Oscar-gaala 2019, Yle Teema & Fem maanantaina klo 20.00 ja Oscar-gaala 2019: Punainen matto klo 23.00.