Suora lähetys: kolme ihmistä sukeltaa Sinisen aukon pohjalle – 2,5-tuntinen lähetys nähdään Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Maailmanlaajuinen suora lähestys sukelluksesta Sinisen aukon pohjalle alkaa TV5:lla iltayhdeltätoista.

Vajoama on keskiamerikkalaisen Belizen rannikolla. Se on 128 metriä syvä ja 300 metriä leveä. Se on jyrkkäreunainen aukko, joka erottuu ympäröivästä vedestä tummemman sinisenä.

Sukeltamaan lähtevät liikemies sir Richard Branson, Jacques Cousteaun lapsenlapsi Fabien Cousteau ja sukellusveneen pilotti Erica Bergman.

Vajoamaa on aiemmin tutkinut perusteellisesti vuonna 1971 Jacques Cousteau.

Suorassa lähetyksessä ei ole tekstitystä

–Suorassa lähetyksessä ei ole tekstitystä tai selostusta suomeksi, lähetys on englanninkielinen, sanoo Discovery Networks Finlandin viestintäpäällikkö Sanna Ignatius.

Lähetyksen juontavat Chris Jacobs ja meribiologi Luke Tipple.

–Sukelluksesta tehdään ohjelman jälkeen tunnin mittainen kooste, joka tekstitetään. Sen voi katsoa suoratoistopalvelu Dplaysta, Ignatius sanoo.

2.5 tuntia kestävä ohjelma sukelluksesta nähdään suorana monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa kanavilla.

Live: Sukellus Sinisen aukon pohjalle, TV5 ja Dplay sunnunta 2.12. klo 23.00