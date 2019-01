Suomalainen suursarja esittää ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä – pääosissa Pohjoismaiden suurimpia tähtiä

HELSINKI

Pyhäjärvellä on marraskuusta alkaen kuvattu kansainvälistä suursarjaa, jonka pääosissa on Pohjoismaiden suurimpia tähtiä. The White Wall on suomalaisen Fire Monkey -yhtiön tuotanto, jonka päätilaajat ovat Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ja Yle – tässä järjestyksessä.

– Tästä tulee erilainen kuin aiemmin nähdyistä pohjoismaisista sarjoista. The White Wall ei ole lähelläkään nordic noiria tai muutakaan totuttua valtavirtaa, sanoo tuottaja Roope Lehtinen.

Päähenkilöitä esittävät norjalainen Aksel Hennie ja ruotsalainen Vera Vitali. Keskeisissä rooleissa ovat myös Eero Milonoff ja Anna Paavilainen.

Hennie näyttelee maailman suurimman ydinjätteen loppusijoituspaikan projektipäällikköä. Myöhästynyt miljardihanke keskeytyy, kun tapahtuu selittämätön räjähdysonnettomuus.

– Maan alta löytyy jotain, mikä muuttaa maailmaa, Lehtinen kuvailee.

STT:n tietojen mukaan juonessa on tieteistarinan elementti. Lehtinen muotoilee asian niin, että juonessa haetaan selityksiä tuntemattomalle asialle.

– Voiko ihmiskunta jättää itselleen uutta asiaa rauhaan, vaikka se olisi selvästi järkevintä, hän kuvailee peruskysymystä.

Sarja perustuu Aleksi Salmenperän ideaan, ja hän myös ohjaa ensimmäiset neljä jaksoa. Salmenperä tunnetaan muun muassa elokuvista Jättiläinen ja Tyhjiö. Käsikirjoitustiimiä johtaa Mikko Pöllä.

Mukana Hollywood-tähti

The White Wall on uuden suomalaisen sarjabuumin kärkihankkeita. On poikkeuksellista, että suomalaisvoimin tehdään sarjaa, jonka kohdemaana on yhtä paljon Ruotsi kuin Suomi.

– Olen todella iloinen siitä, että nyt voimme tehdä sarjaa yhteisille pohjoismaisille markkinoille. Kotimarkkinat ikään kuin kasvoivat, tuottaja Lehtinen kuvailee.

– SVT:n rahallinen osuus on hieman suurempi kun Ylen, mutta se selittyy maan koolla. Sanoisin niiden olevan tasavertaisia.

Toinen tuotantoyhtiö on suuri ruotsalainen Nice Drama . Rahoitusta on myös muun muassa Britanniasta. Jaksokohtainen budjetti on lähes 900 000 euroa.

Hennie on Norjan suurin elokuvatähti, joka on nähty myös muun muassa Ridley Scottin ohjauksessa Yksin Marsissa. Vitali puolestaan on Ruotsin suosituimpia näyttelijöitä.

Lehtinen kuvailee Milonoffin kansainvälistä menestystä sarjahankkeen kannalta iloiseksi sattumaksi. Ruotsissa Milonoff on juuri nyt ehdolla parhaan miespääosan Guldbaggeen eli paikalliseen Jussiin elokuvasta Raja.

Kuvauksia syvällä kaivoksessa

Sille, että Pohjois-Ruotsiin sijoittuvaa sarjaa kuvataan Suomessa, on tuottajan mukaan useita syitä. Yksi on luonnollinen: hänen ja Pöllän Fire Monkey -yhtiö on täältä, samoin Salmenperä. Toinen on tuotantokannustin eli Tekesin tuki suurille sarja- ja televisiotuotannoilla.

– Kolmas on se, että Suomessa on erittäin kilpailukykyistä tuotanto-osaamista.

Kuvauspaikka kaivoksineen olisi joka tapauksessa ollut kaukana sieltä, missä työryhmän jäsenet asuvat, ja näyttelijät tulevat eri Pohjoismaista.

The White Wallia on kuvattu nimenomaan myös kaivoksen uumenissa.

– Kohtaukset, jotka sijoittuvat 700 metrin syvyyteen, on myös kuvattu 700 metrin syvyydessä, ei lavasteissa. Kyllä se tunnelmaan vaikuttaa, Lehtinen sanoo.

Kuvaukset jatkuvat huhtikuulle asti. Sarja nähdään Ylellä ja SVT:llä syksyllä 2020.

STT