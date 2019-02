Sunnuntaina televisiossa: Oscar-voittaja muutaman vuoden takaa järisyttää yhä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

12 Years a Slave

Ensi yönä jaetaan Oscarit. Niitä heruu arvatenkin monelle kelpo elokuvalle, mutta melkoinen on yllätys, jos jokin riipaisee ja järisyttää samoin kuin Steve McQueenin kolmen pystin eepos. Chiwetel Ejiofor tekee taistelijaroolin vapaana mustana miehenä, joka siepataan 1840-luvun Washingtonista orjaksi Louisianaan. Armottoman vääryyden draama pohjautuu Solomon Northupin omaelämäkertaan. (USA/Britannia 2013) *****

Sub sunnuntai 24.2. klo 0.45

Take me home tonight

Jäikö lauantai-illan huumasta kasarihittiputki päälle? Jälkipyrähdyksen saa Michael Dowsen romanttisesta komediasta. Se nappasi nimensä Eddie Moneyn vuoden 1986 hitistä. Rakkauden kirjoa ilmentävät myös Dexy’s Midnight Runnersin Come on Eileen, Kim Carnesin Bette Davis Eyes ja The Human Leaguen Don’t You Want Me, joten ei taida niin haitata, vaikka Topher Gracen ja Teresa Palmerin suhde jää pintaliidoksi. (USA 2011) **

TV5 sunnuntai 24.2. klo 15.20

The Place Beyond the Pines

Isien teoilla ja kohtaamisella on pitkät seuraukset Derek Gianfrancen jännitysdraamassa. Ryan Gosling on tivolin surmanajaja Luke, joka kohtaa pankkikeikkailun myötä Bradley Cooperin esittämän poliisi Averyn. Kun tarina etenee jälkikasvuun, päästään pinoamaan tragedioita isien synneistä ja isättömistä pojista. Niiden yhteispaino on melkeinpä musertava, mikä ei ole yllätys Blue Valentine -elokuvan ohjaajalta. (USA 2012) ****

Hero sunnuntai 24.2. klo 18.50