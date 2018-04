Suloinen puhtaus käy suoraan sydämeen – joulu aloittaa viidennen tuotantokauden

Sydämen kutsumus

Sydämen kutsumus on niin siloinen, suloinen ja puhdas sarja, että se alkaa olla yhtä kaukana todellisuudesta kuin villeimmät scifi-tuotannot. Juuri siinä on kuitenkin sarjan vahvuus, se on kuin unelmamme onnellisesta elämästä – erityisesti menneisyyden paremmasta maailmasta.

Tänään perjantaina alkavan viidennen tuotantokauden aloittaa jouluvalmistelut entisessä kaivoskaupungissa Hope Valleyssa. Elizabeth (Erin Karakow) odottaa joulua ja toivoo Jackia (Daniel Lissing) kotiin, mutta miten käy.

Sarjat elävät omaa elämäänsä, mutta on jotenkin huvittavaa seurata joulukuusen pystytystä kevään odotuksessa. Jokin logiikka tässä ehkä on, koska Hakekaa kätilö! -sarjassakin oli hiljattain vuoden 1962 joulusta kertova erikoisjakso.

Parasta Elizabethin, Abigailin, Dottien ja muiden elämän seuraamisessa on turvallisuus. Tapahtumia voi seurata ilman pelkoa, että yhtäkkiä silmille läväytetään jotain karmeaa. Ikävätkin asiat käsitellään sievästi.

Luvassa on talousvaikeuksia, yllätysvierailu, sairautta ja rakkautta.

Tämäntyyppisiä sarjoja halveerataan usein, mutta yhtä tarpeellinen tämä lajityyppi on kuin jokin arvostetumpikin.

Kanadalais-amerikkalaista sarjaa on inspiroinut kanadalaisen kirjalilijan Janette Oken samanniminen (When Calls the Heart) teos. Tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alkuun.

