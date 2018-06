Stressaantunut aviopari lähtee Bahamalle sukeltelemaan – sitten merellä tapahtuu jotain odottamatonta

Elokuvat

Open Water ***

Kaiken maailman konsultit tähdentävät, ettei raha ole tärkeintä – ja rientävät kuittaamaan tuhdin palkkionsa. Chris Kentisin ohjaama jännäri saa kuitenkin melkein uskomaan heikäläisiin. Tehokkaan karussa tiukan budjetin pikkufilmissä töiden takia stressaantunut aviopari lähtee Bahamalle lomailemaan ja sukeltelemaan. Kohta heillä vasta onkin syytä stressata: unohdettuina keskellä avomerta. Ja hait ovat totta kai liikkellä. (USA 2003) Sub perjantai 15.6. klo 21.00

This Is The End ***

Vähän suuremman luokan vaaramomentit jylläävät Seth Rogenin ja Evan Goldbergin ohjaamassa toimintakomediassa. Rogen ja Jay Baruchel ovat läsnä itsenään, kavereina ja kuuluisuuksina, jotka lähtevät bilettämään James Francon tupareihin muiden kaltaistensa sekaan. Kämpän vaihto oli sikäli turha, että kohta paukahtaa päälle maailmanloppu. Mekkalaa riittää, mutta Hollywood-tähtien sisäpiirin huumori myös toimii. (USA 2013) TV5 perjantai 15.6. klo 21.00

Neiti Julie ***

Liv Ullmanin ohjaama August Strindberg -sovitus esitetään oikeaan aikaan, sillä juhannuksen ja yöttömän yön tunnelmat kuuluvat jo näytelmätekstiin. Jotain arktisen hysterian värinää kuitenkin menetettiin, kun tapahtumat siirrettiin Ruotsista 1800-luvun lopun Irlantiin. Jessica Chastain on aatelisperheen tytär, jonka häkkilintumaiseen kartanoelämään tuo palvelija Colin Farrell vienoa eroottista vipinää ja valtataistelua. (Norja 2014) Yle Teema & Fem perjantai 15.6. klo 21.00