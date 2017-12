Sound of Music -elokuvan tähtinäyttelijä Heather Menzies Urich on kuollut

Bob Marleyn Legend-kokoelma roikkunut jo 500 viikkoa USA:n albumilistalla

Legendaarisen reggaeartisti Bob Marleyn postuumisti julkaistu kokoelmalevy Legend on pysytellyt hurjat 500 viikkoa Yhdysvaltain albumilistalla. Bob Marley and The Wailersin levy julkaistiin ensi kerran vuonna 1984. Sen sijoitus on tällä hetkellä 170:s Billboard-listalla, joka tilastoi 200 myydyintä albumia. Lue lisää