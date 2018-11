Siepatun lapsen verellä kirjoitettu viesti vie kööpenhaminalaiskytät uskon asioiden äärelle

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Pullopostia

***

Mikä on se, missä "hetken kestää elämää ja sekin synkkää ja ikävää"? Juu, on se joululaulukin, mutta on se myös television "nordic noir" -jännäri. Siis semmoinen kuin tämä kolmas osa kööpenhaminalaisen Osasto Q:n tutkimuksia. Siepatun lapsen verellä kirjoitettu hätäviesti lähettää Nikolaj Lie Kaasin ja Fares Faresin tutun poliisikaksikon karulle keikalle Jyllantiin. Tällä kertaa nousevat uskon asiat pintaan. Ensiesitys. (Tanska 2015)

TV5 keskiviikko 14.11. klo 21.00

Appaloosa

***

Kun ohjaa länkkärin itse, pääsee taatusti myös revolverisankarin rooliin. Hollywood-konkari Ed Harris varmisti tähtihetkensä, mutta kutsui viisaasti Viggo Mortensenin kaveriksi. Höyläämättömästä laudasta sahattu kaksikko ryhtyy valvomaan lakia kaupungissa, jossa sheriffinvirka on vilkkaasti kiertävää sorttia. Robert B. Parkerin kirjoittaman perinnetietoisen tarinan häijynä karjaparonina murisee Jeremy Irons. (USA 2008)

Hero keskiviikko 14.11. klo 21.00

Gomorra

****

Kummisetä-elokuvien mafiatouhuissa oli myyttistä hohtoa. Sopranos puolestaan teki niistä niin arkista, että monet suomalaiset ottaisivat Sopranon perheen mieluusti vaikka naapurikseen. Matteo Garrone jätti moiset lööperit väliin ja ohjasi verellä liimatun mosaiikin Napolin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Totuus tulee niin liki, että alkuperäisen paljastuskirjan tekijä Roberto Saviano päätyi mafian tappolistalle. (Italia 2008)

Yle Teema & Fem keskiviikko 14.11. klo 22.00