Seinäjoki Metal Festival julkisti esiintyjänsä – mukana myös yksi nouseva eteläpohjalainen yhtye

Tammikuussa Seinäjoella järjestettävä raskaaseen musiikkiin keskittyvä Seinäjoki Metal Festival on julkistanut esiintyjänsä.

Sisäfestivaalin lavalla nousevat saksalainen Lord of the Lost, ruotsalainen Machinae Supremacy sekä kotimaiset Insomnium, Fear of Domination ja Vorna. Paikallista osaamista edustaa modernia metallia soittava, Kauhajoelta tuleva Chronoform. Se julkaisi debyyttialbuminsa From the Void tänä vuonna.

Lord of the Lost yhdistelee musiikissaan vaihtoehtometallia, goottirockia ja industrialia. Insomnium tunnetaan eeppisestä death metalistaan ja Fear of Dominationin jykevästä industrial-jytkeestään.

Machinae Supremacy on kuuluisa melodisen metallimusiikin ja videopelimusiikin yhdistelystään. Yhtye käyttää syntetisaattoria, jossa on Commodore 64:n kuuluisa SID-äänipiiri.

Vorna höystää pakanametallinsa folk- ja black metal -vaikuttein.

Seinäjoki Metal Festival järjestetään Rytmikorjaamolla lauantaina 11. tammikuuta 2020.