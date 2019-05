Seinäjoki Hiphop Festivalin ohjelma on valmis – Lavalle nousee muun muassa Eminemiin verrattu yhdysvaltalaisräppäri

Louvren pyramidin suunnitellut arkkitehti I.M. Pei on kuollut

Yhdysvaltalainen arkkitehti I.M. Pei on kuollut, kertoo New York Times. Asian kertoi torstaina lehdelle Pein poika. Pei oli kuollessaan 102-vuotias. Kiinassa syntynyt arkkitehti on suunnitellut muun muassa Pariisin Louvren pyramidin, 72-kerroksisen Bank of China -tornin Hongkongissa ja Ateenan Modernin taiteen museon. Lue lisää