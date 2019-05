Seinäjoen kaupunginteatteri hakee uutta taiteellista johtajaa – Christian Lindroos jatkaa muihin tehtäviin

Seinäjoen kaupunginteatteri hakee uutta teatterinjohtajaa elokuusta lähtien.

Paikka aukeaa hakuun, sillä kaupunginteatterin taiteellisen johtajan Christian Lindroosin viisivuotiskausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Lindroos on kertonut, ettei hän ei käytä työsopimuksensa mukaista kaksivuotista optiotaan, vaan siirtyy taiteelliseksi johtajaksi Porin teatteriin, jonka nykyinen johtaja on jäämässä eläkkeelle.

– Olen haikein mielin, sillä olen viihtynyt Seinäjoen kaupunginteatterissa hyvin ja tiedän, että työkavereita tulee vielä ikävä. Mutta on uskallettava tarttua uusiin haasteisiin kun mahdollisuus tulee, Lindroos sanoo kaupunginteatterin tiedotteessa.

Lindroos aloitti tehtävässä tammikuussa 2016. Sinä aikana teatterin katsojaluvut ovat lähteneet nousuun.

– Teatterilla on hyvin aikaa etsiä ja valita uusi johtaja, sillä Lindroos on ohjaimissa vielä puolisentoista vuotta ja ohjelmistosuunnittelukin on jo edennyt pitkälle, teatterin toimitusjohtaja Markko Heinonen toteaa tiedotteessa.

Teatterin hallitus on nimennyt työryhmän uuden teatterinjohtajan löytämiseksi.