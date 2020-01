Seinäjoelta lähtöisin oleva Sannaliisa Ilkka pyrkii euroviisuihin

Jude Law palaa äkkiväärän paavin rooliin

Tähtinäyttelijä Jude Law palaa paavin rooliin Paolo Sorrentinon ohjaamassa sarjassa. The New Pope on jatkoa neljän vuoden takaiselle The Young Pope – piru ja pyhimykselle. Uusi sarja alkaa C More -palvelussa sunnuntaina 26.1. Lue lisää