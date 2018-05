Saara Aalto: Huusin finaalipaikan selvittyä enemmän kuin koskaan elämässäni

LISSABON

Suomen edustaja Saara Aalto on päässyt Euroviisujen finaaliin kappaleellaan Monsters. Aalto sijoittui ensimmäisen semifinaalin kärkikymmenikköön ja kisaa viisujen voitosta lauantain finaalissa.

Suomalaiset saivat jännittää Aallon finaalipaikkaa toden teolla, sillä lähes kaikki jatkopaikat oli jaettu ennen kuin Suomen kerrottiin päässeen finaaliin.

Semifinaalin jälkeisessä tiedotustilaisuudessa juontaja onnitteli Aaltoa siitä, että tämä on purkanut toisen sijan kirouksen, koska hän on voittaja päästessään finaaliin.

– Mutta minun ilmoitettiin päässeen jatkoon toiseksi viimeisenä, Aalto naurahti.

Aalto kertoikin olleensa hermostunut odottaessaan tietoa jatkosta.

– Olin niin hermostunut, se oli kauheaa. Luonamme ei ollut kameroita, ne olivat kaukana. Ajattelin, että ne eivät tule tänne. Olen odottanut tänne pääsemistä 20 vuotta. Tämä on ollut isoin unelmani. Ajattelin, että haluan todella paljon finaaliin.

Finaalipaikan varmistuttua Aalto kertoo "huutaneensa enemmän kuin koskaan elämässään".

– Tämä on paikka johon kuulun. Annoin kaikkeni, kuten kaikki muutkin. Finaalissa oleminen on minulle erittäin tärkeä asia.

Suomi viimeksi finaaliin vuonna 2014

Jatkoon menivät Suomen lisäksi Itävalta, Viro, Kypros, Liettua, Israel, Tshekki, Bulgaria, Albania ja Irlanti.

Ensimmäisessä semifinaalissa puolet äänistä tuli katsojilta ja puolet kansallisilta tuomaristoilta. Kaikki ensimmäiseen semifinaaliin osallistuneet maat saivat äänestää. Äänet antoivat myös kaksi viisujen suurta rahoittajamaata, Iso-Britannia ja Espanja sekä kisojen isäntämaa Portugali. Iso-Britannia, Espanja ja Portugali pääsevät suoraan finaaliin.

Toinen semifinaali käydään torstaina.

Lauantain finaalissa kisaa yhteensä 26 maata: kummastakin semifinaalista jatkoon päässeet kymmenen maata, isäntämaa Portugali sekä viisi suurta rahoittajamaata eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia.

Suomi on päässyt Euroviisujen finaaliin edellisen kerran vuonna 2014. Tuolloin Softengine sijoittui 11:nneksi kappaleella Something Better.

STT