Saara Aalto Euroviisujen tuloksesta: "Toka sija pysyi tietyllä tavalla – tokavika"

LISSABON

Saara Aalto on sijoittunut Euroviisujen finaalin toiseksi viimeiseksi Portugalissa. Aalto oli sijalla 25, kun finaalissa oli yhteensä 26 maata. Aalto ja Monsters-esitys saivat yhteensä 46 pistettä.

– Toka sija pysyi tietyllä tavalla, haha! Tokavika! Joskus näinkin. Olen superylpeä esityksestäni ja finaaliesitys oli yksi parhaista lavavedoistani ikinä! Tietenkin nyt harmittaa, mutta aina suunta kohti uusia seikkailuja, Aalto kommentoi sähköpostitse finaalin jälkeen.

Finaalissa ääniä antoivat kansalliset tuomaristot ja katsojat. Suomi sai 23 pistettä sekä tuomaristoilta että yleisöltä eli yhteensä 46 pistettä. Kansallisista tuomaristoista Suomelle pisteitä antoivat Makedonia, Britannia, Ruotsi, Tshekki, Viro ja Israel.

Laulukilpailun voiton vei ennakkosuosikki, Israelin edustaja Netta Barzilai kappaleellaan Toy. Barzilai sai yhteensä 529 pistettä. Toiseksi sijoittui Kyproksen edustaja Eleni Foureira Fuego-kappaleella ja kolmanneksi Itävallan edustaja Cesar Sampson kappaleella Nobody but you.

"Kaikki on mustaa sumua"

Barzilai saapui finaalin jälkeiseen tiedotustilaisuuteen leveästi hymyillen. Hänellä ei ollut mukanaan palkinnoksi saamaansa lasista mikrofonia, sillä se oli jo ehtinyt rikkoutua. Barzilaille kuitenkin tuotiin uusi palkinto tiedotustilaisuuden lopussa.

– Ai mitä muistan voitosta? Kaikki on mustaa sumua. Muistan vain, että vieressäni olevat ihmiset huusivat ja mietin mitä tapahtui, Barzilai kertoi.

Barzilai kertoi tulosten odottamisen olleen kauheaa.

– Joku selosti pisteiden antamista minulle koko ajan: kuusi pistettä, kolme pistettä, miten he voivat antaa meille vain yhden pisteen, Barzilai naurahti.

Barzilai osallistui Israelin kykykilpailuun, jonka kautta maan euroviisuedustaja valitaan. Barzilai kertoo, ettei uskonut tulevansa valituksi.

– Osallistuin, koska halusin saada sitä kautta keikkoja, olin urani kanssa kamppaileva muusikko. En ollut uskoa, kun voitin. Sitten tajusin, että voittoni myötä voisin tehdä jotain erityistä monille nuorille. Jos vain nuori Netta olisi nähnyt minut televisiossa. Silloin roolimallit olivat erilaiset.

Barzilain kappale kertoo naisten voimaantumisesta tuoden mieleen #metoo-kampanjan. Hän on myös erilaisuuden puolestapuhuja ja kiitti voittonsa jälkeen ihmisiä erilaisuuden ymmärtämisestä.

STT