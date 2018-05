Ruotsalaismedian suora kysymys sai Saara Aallon hämilleen: Kuinka tyytyväinen olet, kun et ole häviäjien haastattelussa?

Tiistaina ensimmäisen semifinaalin jälkeen kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa myös ulkomaiset mediat saivat esittää artisteille kysymyksiä puolen yön aikaan Suomen aikaa.

Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden toimittaja Torbjörn Ek täräytti kysymyksen, joka sai aina sanavalmiin Saara Aallonkin hetkeksi hämilleen.

Englanninkielinen kysymys kuului tiivistettynä näin: "Suomen delegaatio oli varannut tähän aikaan haastatteluhuoneen siltä varalta, ettet pääse finaaliin. Kuinka tyytyväinen olet, kun et ole häviäjien haastattelussa?"

Hämillään naurahtanut Aalto mietti hetken, ennen kuin antoi vastauksen englanniksi.

–No... Mitäpä luulet? Tämä on meille paras ilta elämässämme. Ihmiset tunsivat rakkauteni Euroviisuja kohtaan. Finaali on iso juttu minulle, Aalto vastasi.

Tämän jälkeen myös lehdistötilaisuuden juontaja Pedro Penim otti kantaa kysymyksen tyyliin ja sanavalintoihin.

–Pyydän vielä kerran tukemaan heitä, jotka putosivat finaalista. He eivät ole ollenkaan häviäjiä.

Ruotsilla on finaalipaikka vielä saamatta. Ruotsi esiintyy Euroviisujen toisessa semifinaalissa torstaina. Benjamin Ingrosso laulaa kappaleen Dance You Off. Ruotsin esiintymisnumero on 15, kuten Suomellakin semifinaalissa.