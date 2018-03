Romustelijakaksikko pyörittää oudon tavaran liikettä – Esillä on jotain ihan muuta kuin Arabiaa

Vintage-valtakunta

Aika ihania miehiä, on ensivaikutelma, kun Vintage-valtakunta pöyrähtää käyntiin. Tomppa ja Mike eivät ole mitään poikia enää. He ovat vanhan ja oudon tavaran liikettä pyörittävä romustelijakaksikko, ja mikä parasta, varsinkin Tompalla on hyvät jutut.

He ihailevat aikaa, jolloin asiat olivat vielä kauniita eikä kasaridesign ollut pilannut esineitä. Voiton tavoittelun sijaan tärkeintä on rakkaus vanhaan tavaraan ja siihen kaikkeen, mitä se heille edustaa.

Intohimoisesta elämäntavasta on kuin varkain tullut myös ammatti – bisneksen kannalta työ Siwan kassanakin tosin voisi olla kovempi juttu.

Sitten romumiesten valtakuntaan purjehtii Ulrika, jonka miehet haluavat töihin liikkeeseensä. Hän on näyttävä fiftarimimmi, jolla on "erittäin hyvä tyylitaju". Katsoja näkee kotisohvalle asti, että ilmestys saa varsinkin Miken sukat pyörimään.

Mistään ei raaskisi luopua

Siinä missä Suomen huutokauppakeisari vaimoineen hieroo kauppaa tavallisten ihmisten kanssa, Mike ja Tomppa kurvaavat ainakin sarjan aluksi kaupoille kovan luokan keräilijän luo. Hänen kätköistään ei totisesti löydy arabiaa, vaan jotain ihan muuta.

Ongelmaksi tosin tuntuu muodostuvan se, että mistään ei raskisi luopua. Jotain sentään irtoaa myyntiin: vanha peltinen ambulanssi, jonka myöhemmin ostaa hintatietoinen naiskaksikko. Selviää, että Mike ei ole tinkijänä Aki Palsanmäen veroinen.

Mutta mikä on Ulrikan rooli? Ensimmäisessä jaksossa hän kulkee ympäri hallia ja pyyhkäise kuin ohimennen myynnissä olevan esineen pintaa etusormellaan. Siihen jää pölyä. Jotain pieniä asioita voisi järjestää eri tavalla, hän sanoo. Toivoa sopii, että hänelle on kaavailtu ohjelmassa jotain muutakin tehtävää, muuten menee roolien osalta liian fiftariksi.

TV 1 torstai 29.3. klo 20.00