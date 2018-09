Rikossarja iskee silmää William Shakespearelle jo nimessään

Etsiväpari Shakespeare & Hathaway

Arkisin kello 17 aikaan alkavia TV1:n sarjoja voi oikeastaan verrata iskelmiin. Niissä ei ole suoraa väkivaltaa, raakuuksia tai iljettävyyksiä, vaan sopivan turvallisia huijauksia, tunteita ja melko siistejä murhia.

Itkevä morsian saapuu yksityisetsivän puheille. Hän epäilee sulhastaan uskottomuudesta. Pian morsian vakuuttuu, että hän on ollut väärässä. Yksityisetsivä Frank Hathaway (Mark Benton) on kuitenkin saanut selville jotain, mistä hän haluaa varoittaa morsian Luella Shakespearea (Jo Joyner).

Erinäisten kiemuroiden kautta käy niin, että Shakespearesta tulee Hathawayn yhteistyökumppani.

Kaksikon apuna häärii työtön näyttelijä Sebastian Brunenell (Patrick Walshe McBride).

Kirjallisuusviittaukset bonuksena

Tunnettuun kirjailijaan viitataan sarjan nimessä. William Shakespearen vaimo oli Anne Hathaway. Tietenkin sarjan tapahtumat sijoittuvat Shakespearen kotikaupunkiin Stratford-upon-Avoniin.

Jo 1500-luvulla osattiin rakentaa tarinoita, joissa rakkaus, petos ja rikos pitävät otteessaan. BBC:n tuottama sarja ei varsinaisesti luo uutta, mutta tarinat etenevät sopivan ripeästi ja yllätyksiäkin tulee vastaan. Harvoin yksityisetsivän vanha ammatti on kampaaja.

Kirjallisuudesta ammennetaan myös jaksojen nimissä. Uljas uusi maailma on Aldous Huxleyn romaani. Toil and trouble -jakso on käännetty suomeksi Työtä ja tuskaa. Shakespearen näytelmässä Macbet on kohta: "double, double toil and trouble."

Viitteet ovat hauska lisä kirjallisuudesta kiinnostuneille. Ne eivät mitenkään häiritse sarjasta nauttimista, vaikka ei olisi koskaan kuullutkaan William Shakespearesta. ****

TV1 perjantai 28.9. klo 17.10