Reipas reissunainen Tanja todistaa, että kuuro voi – Pariisista alkava Euroopan-kiertue jää postikorttikliseiden tasolle

Tanja ja kuuro Eurooppa

Matkailuohjelmia tulee Suomen televisiokanavilta jo liikaa. Tarvitaan aikamoisia taikatemppuja, että niinkin kuluneesta kohteesta kuin Pariisista syntyy vetävää ja vangitsevaa travelogueta.

Tanja Honkanen ja hänen tiiminsä kuitenkin yrittävät. He vierailevat leipomossa ja kahvilassa sekä Sacré-Coeurilla ja Moulin Rougessa, mutta eivät pääse postikorttikliseitä syvemmälle. Kaikki on ihanaa, mahtavaa ja upeaa.

Toisenlainen kohde Pariisissa on 1760-luvulla perustettu maailman ensimmäinen kuurojenkoulu. Sen kulmilla käydään, koska Tanja on kuuro. Hänen äidinkielensä on viittomakieli, ja se erottaa kahdeksanosaisen sarjan television kaikista muista Euroopan-kiertueista.

Amerikan ehti Jarkko Keränen kiertää vuonna 2016 sarjassa Jarkko ja kuuro Amerikka.

Iloisen reissunaisen avainsanoma on, että kuuro voi. Härkäpäisenä ja uteliaana ihmisenä Tanja on tallannut ympäri maapalloa ja muuttanut kymmenen vuotta sitten Tukholmaan. Hän työskentelee siellä vaatesuunnittelijana.

Tulevissa jaksoissa asia ehkä valkenee, mutta mielenkiintoista olisi saada heti alussa tietää, miten eri maalaiset viittomakielen käyttäjät kommunikoivat keskenään.

Jokaisessa maassa on yksi tai jopa useampi viittomakieli. Esimerkiksi Suomessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

Entä Ranskassa? Miten ranskalaiset kuurot viittovat? Sitä Ranskaan keskittyvä avausjakso ei kerro.

Startin perusteella sarjan kantava voima on Tanjan positiivinen asenne. Hän menee eikä meinaa, jos mieli on kokeilla can-canin tanssimista tai viinirypäleiden poimimista.

