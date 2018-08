Raamit on prameat, mutta juoni ennalta-arvattava ja näyttelijätyö ilmeetöntä

Grillijono K.O. vaatii rokkia takaisin radioon ja klubeille – ”On vaikea uskoa, etteivät ihmiset puutuisi jossain vaiheessa nykymusiikin tasapaksuuteen”

Rokin kuolemasta on puhuttu jo vuosikymmenten ajan, mutta miten asian laita todella on? Punk-rockia soittavan Grilijono K.O. -yhtyeen mielestä se on ainakin keski-ikäistynyt. Lue lisää