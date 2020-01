Provinssi julkisti kaksi isoa artistia – Suosittu metalliyhtye tekee paluun Seinäjoelle pitkän tauon jälkeen

Provinssi on julkistanut uusia kesän esiintyjiä.

Festivaalin ohjelmisto täydentyy metalliyhtye Opethilla ja punk-bändi Anti-Flagilla. Uusia kiinnityksiä ovat myös Blues Pills, Beast in Black ja Xysma sekä Mokoma.

Opeth lukeutuu Pohjoismaiden suurimpiin raskaan musiikin nimiin. Tuotannossaan progressiivista rockia ja metallia yhdistelevä kokoonpano aloitti uransa death metallin parissa, mutta on sittemmin siirtynyt kohti entistä moniuloitteisempaa ilmaisua. Yhtye julkaisi viime syksynä In Cauda Venenum -albumin.

Yhtye esiintyi Provinssissa edellisen kerran vuonna 2009.

Vuosien tauon jälkeen Suomeen palaava yhdysvaltalainen punk-ikoni Anti-Flag on kerännyt mainetta melodisen ja nopeatempoisen musiikkinsa lisäksi poliittisesti aktiivisena ryhmänä sekä ihmis- ja eläinoikeuksien puolustajana. Yhtye julkaisee tammikuussa odotetun uuden albuminsa 20/20 Vision .

Kiihkeästä live-energiastaan tunnettu Blues Pills on saanut hiljattain valmiiksi kolmannen studioalbuminsa äänitykset. Ruotsalaisyhtyeen bluesrockissa on kuultavissa vaikutteita Black Sabbathin ja Fleetwood Macin kaltaisilta nimiltä.

Festivaalin tiedotteen mukaan Provinssin lipunmyynti on ennätyksellisessä vauhdissa.

– Jo tässä vaiheessa vuotta festivaali on antanut ensimmäisen lippuvaroituksen. VIP-liput ovat vähissä ja ne loppuvat lähitulevaisuudessa.

Tähän mennessä tehtyjä artistijulkistuksia ovat myös muun muassa System of a Down (US), Korn (US), Charli XCX (UK), Apulanta, Hassisen Kone, Deftones (US) ja Disturbed (US).