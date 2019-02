Maanantaina televisiossa: Priimuksella alkaa keittää norjalaiskomediassa Welcome to Norway

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Welcome to Norway

***

Anders Baasmo Christiansenin esittämällä hepulla on sama nimi kuin perinteikkäällä retkikeittimellä, ja kieltämättä tässäkin tapauksessa Primus kiehuu tasaisella tulella. Kevyen sarjan visionääri nimittäin aikoo tienata tekemällä kolhuisesta motellista maahanmuuttokeskuksen. Norjalaiskomediassa on hätäilyn makua, mutta myös sydäntä. Jälkimmäistä panee peliin afrikkalaista Abedia esittävä turvapaikanhakija Olivier Mukata. (Norja 2016)

Yle Teema & Fem maanantai 18.2. klo 22.45

Kultainen vasikka

****

Kuusikymmentäluvun alussa nainen oli kotimaisen elokuvan ohjaajana harvinaisuus, mutta onneksi Ritva Arvelo pääsi sovittamaan Maria Jotunin komediatekstiä. Kokenut näyttelijä sai suunnan, lujan pohjan ja monta pätevää tulkkia Intiimiteatterin näytelmätulkinnasta. Pikkukaupunkilaisten keinottelut ensimmäisen maailmansodan ajoilta ovat Marja Korhosen, Elina Salon, Toivo Mäkelän ja muiden tulkitsemina kestävää katsottavaa. (Suomi 1961)

TV1 maanantai 18.2. klo 13.20

Sokkotreffit

**

Raittius on ilomme, terveet elämäntavat kunniaan ja niin pois päin. Silti Todella upeeta -sarjan Patsy ja Edina olivat tasa-arvon asialla naisina, joilla oli kutsumus tissutteluun ja noloihin tilanteisiin. Heitä ennen ehti kuitenkin Kim Basinger, joka Blake Edwardsin komediassa on alkoholia heikosti sietävä Nadia. Bruce Willis on työnarkomaani Walter, jolla on ilo ja taakka lähteä tämän kanssa tärkeille bisnesillallisille. (USA 1987)

TV5 maanantai 18.2. klo 23.00