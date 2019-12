Pohjanmaalla aletaan nyt leipoa tulevaisuuden musiikintekijöitä, kouluttajina muun muassa maakuntien omat tähdet Setä Tamu ja Osku Ketola

Pohjalaismaakunnissa alkaa uusi musiikintekijöiden koulutusohjelma.

Rytmi-instituutin ProMus-hanke käynnistää helmikuussa 2020 kaksi musiikintekijöiden koulutusta. Tavoitteena on hioa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan musiikintekijöistä menestyksekkäitä ammattilaisia.

Kaksi vuotta kestävä luovan musiikintekijän koulutusohjelma LuoMus on musiikin tekemisen peruskoulutus. Vuoden mittainen Beatskill on elektronisen musiikintuottajan koulutus. Eräs tavoite on tehostaa maakuntien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

– Lakeuksilla on aina tehty hyvää musiikkia. Haluamme auttaa alueen musiikintekijöitä viemään osaamisensa ammattilaistasolle ja pääsemään alan piireihin, kertoo Beatskill-kouluttaja Toni Kurkimäki.

– Haemme mukaan sekä luovia laulunkirjoittajia että kehityskelpoisia tuottajia kehittämään omia taitojaan. Yhdistämällä heidän kykyjään tuotamme koulutuksen aikana paljon uutta musiikkia. Osa koulutuksen aikana tehtävistä biisiprojekteista tehdään suoraan isoille levy-yhtiöille, joiden kautta parhaat voivat päästä julkaisuun.

Omien kouluttajien lisäksi kouluttajina toimivat tunnetut musiikkialan ammattilaiset, kuten Osku Ketola, Setä Tamu eli Mikko Tamminen ja Petri "Lowland" Alanko.

Koulutuksessa luoduista biiseistä antavat palautetta biisimentoreiden verkosto, joihin kuuluu osaajia musiikkialan eri osa-alueilta, kuten Darude eli Ville Virtanen, Bauer Median musiikkijohtaja Oku Luukkainen (Radio Nova,Radio City, Suomirock, KISS) ja Suomen menestynein elektronisen musiikin yhtye Super8 & Tab.

– Käytännönläheinen koulutus pyrkii poikkeamaan perinteisestä musiikin koulutuksesta vahvoilla sidoksillaan työelämään, kiteyttää Rytmi-instituutin toiminnanjohtaja ja projektin luoja Satumaa Veikkola.

Opetus on maksutonta. Haku koulutukseen avautuu marraskuussa 2019. Hakuaika koulutuksiin päättyy 31.12.

– Monen musiikintekijän tie ammattimaiseen tekemiseen katkeaa, kun he eivät saa laadukasta ja monipuolista opastusta ja pääse verkostoitumaan keskenään ja alan toimijoiden kanssa, LuoMus-kouluttaja Dimi Salo sanoo.

– Musiikkialalla ei pärjää pelkällä uskolla, uholla ja kohtuullisilla biiseillä. Ala on monikerroksinen ja haasteellinen, ja siksi LuoMus-koulutus on räätälöity musiikintekijöiden tarpeisiin. Se tarjoaa perusteelliset tiedot musiikin tuntemuksesta, sen tekemisestä, musiikkibisneksestä ja yrittäjyydestä