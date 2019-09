Pilailevasta epäonnistujasta tuli suomalaisen elokuva-alan sankari – Markus Selinin elämäkerta ei sievistele

Televisiossa maanantaina: Pedofiilit haluavat suoria nettilähetyksiä – MOT-dokumentti kertoo rajua faktaa Filippiineiltä

*** Rukoilen, että he ymmärtäisivät tekevänsä väärin. Pyydän että he lopettaisivat, koska he satuttavat meitä, sanoo 12-vuotias filippiiniläinen Karen hiljaa. Lue lisää