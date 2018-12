Pierce Brosnan ehtii illalla Bahamalle ja tulivuorenpurkauksen uhkaan

After the Sunset – keikka Bahamalla

Ehkä en ole aito jouluihminen, kun Brett Rattnerin rikoskomedian puitteet näyttävät erittäin vetoavilta juuri nyt. Pierce Brosnan ja Salma Hayek ovat mestarivaras ja kumppani, jotka siirtyvät Bahamalle ikuista lomaa viettämään. FBI-agentti Woody Harrelson ei puolestaan semmoisiin juttuihin usko – varsinkaan, kun paikkakunnalle ankkuroituu luksusristeilijä, jolla on arvokas jalokivi. (USA 2004)

Sub maanantai 10.12. klo 21.00

Closer – Iholla

Kestävän kehityksen ideat eivät olleet ehtineet vielä mennä perille, kun tätä elokuvaa tehtiin. Ihastukset, ihmissuhteet ja sen sellaiset ovat siinä kertakäyttötavaraa. Mike Nicholsin intohimotarina on kylmä kuin pakastesei, mutta Natalie Portmanin, Jude Law’n, Julia Robertsin ja Clive Owenin pieni lontoolainen piiri pyörii intensiivisesti. Välillä touhu tuntuu teatterilta, mutta Patrick Marberin näytelmään se pohjautuukin. (USA 2004)

TV5 maanantai 10.12. klo 21.00

Dante’s Peak

Pierce Brosnan urakoi tänä iltana oikein kunnolla. Sen jälkeen, kun ex-James Bond on jallitellut Woody Harrelsonia elokuvassa After the Sunset, hän käy pelastamaan ihmisiä laavalta ja tulikiven katkulta. Roger Donaldson ohjasi katastrofijännärin, jossa tulivuorenpurkaus uhkaa muuttaa pikkukaupungin Danten Helvetin maisemaksi. Asiaa ja ihmissuhdetta hän virittää pormestari Linda Hamiltonin kanssa. (USA 1997)

TV5 maanantai 10.12. klo 0.00