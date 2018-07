Piano soi harmillisen vähän, vaikka ollaan Iiron Rantalan pianohuoneessa puhumassa miehistä

Kotikäynti Iiron pianohuoneessa: Miksi miehillä on niin vaikeaa, Jouni Hynynen?

Pianisti ja mediapersoona Iiro Rantalan pianohuoneessa käy kesän aikana yhdeksän vierasta. Ensimmäisessä osassa kylässä on muusikko Jouni Hynynen ja puheenaiheena miehet.

Syrjäytyminen ja pehmoisät mainitaan, mutta suurin osa ohjelma-ajasta puhutaan seksistä, panemisesta ja naisista. Vastakkaisesta sukupuolesta puhutaan yllättävän paljon, kun ottaa huomioon ohjelman nimen.

Puhe soljuu luontevasti, mutta mitään varsinaista uutta keskustelu ei tarjoa.

Äijäleiman saanut Hynynen sanoo, että äijäilynä ulospäin näyttäytyvä käyttäytyminen on hänelle ollut tapa voittaa esiintymispelko.

Hynysen havainto on, että seksuaalinen häirintä keikoilla on vähentynyt vuosien myötä. Hänen mukaansa on ollut melko tavallista, että fanit kourivat muusikon sukuelimiä lavan reunalla ja keikan jälkeen.

Toisaalta hän sanoo, että usein esiintyjillä on silmäpeliä ja flirttiä lavalta yleisöön.

–Jotain seksuaalista siinä on, Hynynen sanoo.

Keskusteluun tulee mukaan myös yllätysvieras, mikä tuo ryhtiä ainakin tähän jaksoon, koska vieraalla on erilainen näkökulma seksiin ja ihmissuhteisiin kuin Iirolla ja Jounilla.

Kesän aikana tavataan entinen suurlähettiläs, sijoittaja Bruce Oreck, taiteilija Miina Äkkijyrkkä, muusikko Pantse Syrjä, elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Henry Bacon, näyttelijä Aku Hirviniemi, kirjailija, pappi Hilkka Olkinuora, viulisti Eriikka Maalismaa ja näyttelijä Vesa Vierikko.

Musiikkia olisin kaivannut enemmän, kun kerran pianohuoneessa ollaan.

