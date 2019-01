Perhe testaa, kuinka monta tuntia kännykkää voi räplätä päivittäin, ja miten äkkivieroitus vaikuttaa

Televisiossa perjantaina: The Voice of Finlandissa kirjava joukko kilpailijoita: Mukana tangokuningas, karaoken mestari, pokerinpelaaja ja pikaluistelun SM-mitalisti

Kahdeksannelle kaudelle ehtineen suosikkikilpailun The Voice of Finlandin tuomareilla on edessään taas kova urakka. Laulukilpailuun saapui nimittäin yli 1?500 hakemusta. Kuka heistä saa tuomareiden tuolit käännettyä ja äänellään vakuutettua Anna Puun, Toni Wirtasen, Redraman ja Olli Lindholmin? Lue lisää