Paleface sisällissodan jäljillä: "Kummallakin puolella lähdettiin puolustamaan omaa elämää"

Laulu sisällissodasta

Paleface eli Karri Miettinen selvittää vuonna 1918 Suomessa käytyä sisällissotaa sovinnollisella otteella. Ohjelmassa on mukavan pohdiskeleva vire. Mielenkiinto pysyy yllä, vaikka tempo on rauhallinen. Puoli tuntia on sopiva mitta yhdelle jaksolle, mitään ei tarvitse turhaan pitkittää.

Sodassa ja sodan jälkeen tehdyistä karmeuksista huolimatta ohjelman ensimmäisestä jaksosta jää lämmin ja lohdullinen olo. Se on jotain sellaista, mitä tarvitaan, että voidaan mennä eteenpäin.

Miettinen pohtii, että kummallakin puolella lähdettiin puolustamaan omaa elämää, omaa aatetta.

–Ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että hyväksyy kaikki teot, Miettinen sanoo ohjelmassa.

Hän huomasi sarjaa tehdessään, että osa suomalaisista ei tiedä sisällissodasta juuri mitään, kun taas toisilla se kulkee mukana suvussa yhä edelleen raskaana taakkana.

Dokumenttisarjan punainen lanka on aikomus tehdä laulu sisällissodasta. Onko mahdollista tehdä yksi, yhteinen laulu, johon kaikki sodan osapuolet mahtuvat?

Rap-kappaletta hän laulusta kaavailee.

Taustoja selvittääkseen Miettinen kiertää Suomea, tapaa ihmisiä ja kuulee tarinoita.

–Sisällissota on vaikuttanut siihen, minkälaisia me suomalaiset olemme ja millainen maa Suomi on. Ja totta kai se on kiinnostava aihe runoilijalle tarttua, Miettinen sanoo.

Aikalaiskuvaukset ovat aina mielenkiintoisia, niin tässäkin. Kuulemme muun muassa otteita valkoisen tytön päiväkirjoista ja vastakkaisilla puolilla taistelleista veljeksistä.

Kuvauspaikat ovat jännittäviä, muun muassa lähes tyhjä juna, liukuportaat ja autiolta tehdasrakennukselta näyttävä sisätila. Rosoisuus sopii aiheeseen.

TV1 keskiviikko 2.5. klo 20.00