Pakoautokuski tyttöystävineen haluaa aloittaa uuden elämän, mutta saa peräänsä katkeran rikostoverin

Hit & Run - Kaasu pohjassa

***

Hiuspinnipalkinto viikon karmeimmasta kampauksesta menee tämän elokuvan Bradley Cooperille. Ei silti, etteikö pätevä tähti tietäisi, mitä on tekemässä: kostonhimoisen rikostoverin rooli rosoisessa toimintakomediassa vain paranee, kun päässä on rastaletin ja pääskysenpesän yhdistelmä. Pakosalla on Dax Shepardin ja Kristen Bellin kaksikko, joka on pariskunta tosielämässäkin. Ilmankos yhteispeli on luontevaa. (USA 2012) Hero keskiviikko 22.8. klo 21.00

American Pie

***

Vanha kansa sanoo, ettei ruoalla saa leikkiä, mutta vieläkin vanhempi kansa – kuten antiikin roomalaiset – yhdistivät ruokaa, seksiä ja huumoria, minkä kerkesivät. Paul ja Chris Weitzin teinikomedian lukiolaispojat kannattelevat siis tietämättään arvovaltaista perintöä. Puberteetti- ja poikuuspaineita lukion päättäjäisiltana potevat mm. Jason Biggs ja Thomas Ian Nicholas. Nuoruuden hinkua todistaa mm. isukki Eugene Levy. (USA 1999) Sub keskiviikko 22.8. klo 21.00

Odottamaton ehdotus

***

Alaiset kutsuvat kustannuspomo Margaretia luudalla lentäväksi noidaksi, mutta niinpä vain assistentti Andrew joutuu suostumaan hänen kanssaan naimisiin. Pomolta kun puuttuu työlupa USA:ssa. Anne Fletcherin elokuvassa on sopivasti kitkaa romanttisen komedian tarpeisiin, ja pätevästi Sandra Bullock ja Ryan Reynolds siitä hankaussähköä keräävät. Sukua – joka tunnetusti on pahin – saadaan mukaan, kun Alaskaan päästään. (USA 2009) Liv keskiviikko 22.8. klo 21.00