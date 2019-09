Otitko nappiosuman lakeusmaisemasta tai tutusta kylänraitista? Uusi valokuvatapahtuma Lapualla haastaa kuvaamaan maaseutua ja sen muutosta

Entä jos päästäisi irti oravanpyörästä, olisi vaan ja möllöttäisi? – Anni Laukka halusi kuvata kiireettömyyttä ja tältä näyttää lopputulos

Mies kelluu tyynin järven sinessä puku päällä. Salkku on aseteltu huolellisesti vatsan päälle. Silmät ovat kiinni. Ilme on ihmeen levollinen. Kuka mies on? Lue lisää