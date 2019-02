Oscar-palkinnot jaetaan ensi yönä – pysteistä kisaavat mustavalkoinen Netflix-elokuva, poikkeuksellinen supersankaritarina ja kriitikoiden parjaama elämäkerta

ATLANTA

Elokuva-alan halutuimmat palkinnot jaetaan varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa Oscar-gaalassa Los Angelesissa. Yhdysvalloissa Oscarien jako tapahtuu paikallista aikaa sunnuntai-iltana.

Eniten Oscar-ehdokkuuksia ovat keränneet elokuvat Roma ja The Favourite. Molemmat saivat kymmenen ehdokkuutta. Kaikkiaan palkintoja jaetaan 24 kategoriassa.

Yksi illan odotetuimmista palkinnoista on gaalan lopuksi jaettava parhaan elokuvan Oscar. Siitä kilpailee kaikkiaan kahdeksan elokuvaa. Joukossa on niin yllättäjiä kuin ennakkoon odotettuja nimiä. Ennustuksia tulevasta voittajasta voi hakea muun muassa ehdokkaana olevien elokuvien aiemmasta palkintomenestyksestä.

Roma voittanut jo useita palkintoja

Yleisön ylistämä mutta kriitikoiden parjaama Bohemian Rhapsody on yksi parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaista. Queen-yhtyeen keulakuvasta Freddie Mercurystä kertova elokuva on saanut kehnoja arvioita, mutta kerännyt suuria yleisöjä, myös Suomessa. Viime vuonna se oli Suomen kolmanneksi katsotuin elokuva. Elokuva voitti tammikuussa Golden Globe -gaalassa parhaan draamaelokuvan palkinnon.

Parhaan elokuvan palkintoa havittelee myös meksikolaisohjaaja Alfonso Cuaronin hengentuotos Roma. Roma on monella tavalla poikkeuksellinen ehdokas. Vaikka elokuvaa on päässyt katsomaan myös elokuvateattereissa, sen on julkaissut suoratoistopalvelu Netflix .

Roma on ensimmäinen Netflix-elokuva, joka on ehdolla parhaan elokuvan Oscarin saajaksi. Mustavalkoinen ja espanjankielinen Roma on ehdolla myös parhaan vieraskielisen Oscarin saajaksi.

Elokuva on saanut useita palkintoja. Aiemmin tänä vuonna Roma voitti parhaan elokuvan ja ohjauksen Bafta-palkinnot sekä Critics' Choice -palkinnot. Viime vuonna se sai Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen Leijonan.

Black Panther puolestaan on ensimmäinen sarjakuvaan perustuva elokuva, joka on ehdolla parhaan elokuvan Oscarin saajaksi, kertoo muun muassa Variety. Black Panther oli lipputulojen perusteella viime vuoden tuottoisin elokuva. Elokuvien tuottoja listaavan Box Office Mojo -sivuston mukaan se on myös kaikkien aikojen kolmanneksi tuottoisin elokuva Pohjois-Amerikassa. Sitä enemmän ovat tuottaneet vain Avatar ja Star Wars: The Force Awakens.

Black Panther on poikkeuksellinen supersankarielokuva, sillä se on lähes yksinomaan mustien näyttelijöiden tähdittämä. Tästä syystä sitä onkin pidetty käänteentekevänä Hollywoodin supersankarielokuvien genressä. Black Panther voitti parhaan elokuvan palkinnon amerikkalaisen näyttelijäjärjestön Screen Actors Guildin gaalassa aiemmin tänä vuonna.

Myös suomalaisnäyttelijä Jasper Pääkkösen uraa edistänyt BlacKkKlansman on ehdolla parhaan elokuvan Oscarin saajaksi. Samasta pystistä kisaavat lisäksi elokuvat The Favourite, Green Book, A Star is Born ja Vice – vallan todelliset kasvot.

Yalitza Aparicio murtaa esteitä

Parhaan ohjauksen Oscar-palkinnon saajaksi ehdolla ovat Spike Lee (BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Alfonso Cuaron (Roma) ja Adam McKay (Vice – vallan todelliset kasvot).

Naispääosan Oscar-palkinnosta kisaavat Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga ja Melissa McCarthy. Glenn Closen roolisuoritus elokuvassa The Wife on jo kerännyt tunnustuksia. Close on palkittu roolistaan Screen Actors Guildin palkinnolla ja Golden Globe -palkinnoilla. Olivia Colman puolestaan voitti parhaan naispääosan Bafta-palkinnon roolistaan kuningatar Annana elokuvassa The Favourite.

Roma-elokuvan pääosaa esittävä Yalitza Aparicio on Vice-median mukaan ensimmäinen alkuperäisväestöön kuuluva näyttelijä, joka on ehdolla parhaan naispääosan Oscar-palkinnon saajaksi. Lisäksi hän on vasta kaikkien aikojen neljäs latinalaisamerikkalainen ehdokas kategoriassa, kertoo Entertainment Tonight.

Miespääosan Oscar-palkinnossa ovat kiinni Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Viggo Mortensen ja Rami Malek.

Malek on kerännyt suitsutusta roolistaan Freddie Mercurynä. Hän on voittanut suorituksestaan jo Golden Globe -palkinnon, Bafta-palkinnon ja Screen Actors Guildin palkinnon.

Gaala ilman juontajaa

Ennakkoon on kohistu siitä, että Oscar-gaala jää tänä vuonna ilman juontajaa. Järjestäjät yrittivät etsiä korvaajaa tehtävästä jättäytyneelle näyttelijä Kevin Hartille, mutta eivät lopulta valinneet ketään hänen tilalleen. Hart luopui tehtävästä joulukuun alkupuolella. Syynä olivat hänen vanhat homovastaiset tviittinsä, jotka nousivat julkisuuteen uudelleen.

Tyypillisesti gaalaa on juontanut iso Hollywood-nimi. Kaksi edellistä kertaa gaalan on juontanut tunnettu keskusteluohjelmien vetäjä Jimmy Kimmel. Edellisen kerran ilman juontajaa mentiin vuonna 1989.

Juontajapulma ei ole ollut ainut Oscar-gaalaa järjestävän Yhdysvaltain elokuva-akatemian päänvaivoista. Gaalan katsojaluvut ovat olleet jyrkässä alamäessä.

Gaalan järjestäjät yrittivät tänä vuonna lyhentää jo lähes nelituntiseksi venyneen televisioidun gaalan pituutta ja ilmoittivat jättävänsä muun muassa parhaan leikkauksen ja kuvauksen palkintojen jaon pois suorasta lähetyksestä.

Ilmoitus suututti kuitenkin Hollywoodin eturivin tekijät. Oscar-gaalan järjestäjille osoitetun avoimen kirjeen allekirjoittivat lukuisat Hollywoodin tunnetuimmat tekijät, kuten ohjaajat Martin Scorsese ja Sofia Coppola sekä näyttelijät Emma Stone ja George Clooney.

– [Päätös] ei ole mitään vähempää kuin loukkaus niille meistä, jotka ovat omistaneet elämänsä ja intohimonsa valitsemalleen ammatille, avoimessa kirjeessä todettiin.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia peruikin nopeasti suunnitelmansa.

