Onnea Petri Ala-Maunus! – Kuortanelaislähtöinen taiteilija Suomen suurimman kuvataidepalkinnon ehdokkaaksi

Uusi museolaki laittaisi kaikki museot hakemaan uudelleen valtion rahoitusta

Museoiden valtiolta saaman rahoituksen uudistus on laittamassa kaikki museot hakemaan uudelleen valtionosuusjärjestelmän piiriin ensi vuoden alussa. Parhaillaan museolain piirissä on kaikkiaan 124 museota, joista yli puolet on kuntien ylläpitämiä. Lue lisää