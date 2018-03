Oliko Magdalan Maria ensimmäinen apostoli? Tutkija: "Mieskeskeinen uskonto pyrkinyt häivyttämään roolia"

Pelastettu portto vai feministien sankaritar? Jeesuksen rakastaja vai ensimmäinen apostoli? Magdalan Marian hahmo on herättänyt kautta aikojen monia tulkintoja.

Hän oli evankeliumeissa kunnioitettu nainen, joka toi apostoleille tiedon Jeesuksen ylösnousemuksesta. Kirkkoisien hallitsema teologinen perinne sysäsi hänet syrjään.

Se muokkasi "apostolien apostolista katuvan huoran", kuten aiheesta kirjoittanut naispuolinen episkopaalinen pastori ja tutkija Cynthia Bourgeault asian ilmaisee.

Brittiläinen taidedokumenttien isä Waldemar Januszczak kertoo BBC-ohjelmassaan Magdalan Marian tarinasta taiteessa sekä taiteilijoista, jotka ovat kuvanneet Mariaa kautta historian seksuaalisena, etenkin huonomaineisena naisena.

Sittemmin Marialle toisenlaista roolia ovat yrittäneet antaa tutkijat, gnostilaiset tulkitsijat, feministit, Dan Brown, popkulttuuri ja viimeksi uusi elokuva Maria Magdaleena.

Pelastetusta portosta on tullut popteorioissa Kristuksen rakastaja ja aviovaimo, mutta myös feministinen sankaritar, näkijänainen ja ristiinnaulitsemisen sekä ylösnousemuksen avaintodistaja. Dan Brownin Da Vinci -koodissa Maria on Jeesuksen vaimo ja pyhän sukulinjan esiäiti.

Parhaillaan elokuvateattereissa nähtävässä Maria Magdaleenassa päähenkilö on Jeesus Nasaretilaisen läheisin oppilas ja sielunkumppani, joka pakenee patriarkaattia vapauttavan teologian ja Jeesus-kultin huomaan.

"Selibaatissa olevien miesten puhetta"

Kristillisen kaanonin ulkopuolelle jääneen, vuonna 1896 Egyptistä löytyneen Marian evankeliumin on tutkimusten mukaan arveltu olevan kristillisten tekstien varhaisinta perintöä. Sen mukaan Jeesuksen seuraajiin kuului myös paljon naisia, ja apostoleista ensimmäinen oli juuri Magdalan Maria.

Marialla kuvataan olleen aivan erityinen suhde Jeesukseen. Marian evankeliumin ongelma on se, että siinä ei puhuta Magdalasta mitään, joten hahmo voi olla kuka tahansa kuudesta Uudessa testamentissa mainitusta Mariasta.

Joka tapauksessa tiedot Marian roolista torjuttiin ja haudattiin, kun Raamattua alettiin kanonisoida. Marian evankeliumia pidetään gnostilaisena kirjoituksena, joka virallisen kaanonin kannattajien korvissa kuulostaa jopa pakanalliselta.

Kirjassaan Cynthia Bourgeault käy niitä ja Marian tarinaa läpi osoittaen, että Jeesuksen ja Maria suhde oli monin tavoin enemmän itämaiseen mystiseen, mietiskelyyn ja valaistumiseen tähtäävä kuin virallisempi läntinen variaatio.

Bourgeaultin mielestä Marian seksuaalisuus voidaan ymmärtää sitä kautta, että kristillisen tradition ovat luoneet, muokanneet ja jakaneet eteenpäin voittopuolisesti selibaatissa olevat miehet, jotka ovat puhuneet toisille selibaatissa oleville miehille.

Luostari tarjosi vaihtoehdon äitiydelle

Helsingin yliopiston professori Elina Vuola suhtautuu kriittisesti populäärikulttuurin uusiin feministisiin tulkintoihin.

–Kaikkein kriittisin olen ehkä sitä kohtaan, että esitetään uusi tulkinta koko kristinuskosta tai uskonnosta yleensä esimerkiksi juuri feministisenä vastaiskuna "patriarkaatille". Toki feministisestäkin näkökulmasta on tärkeä huomauttaa että Magdalan Maria on ollut tärkeä henkilö, jonka roolia mieskeskeinen ja -valtainen uskonto on pyrkinyt minimoimaan tai häivyttämään, Vuola toteaa.

Uudemmissa mielikuvissa Maria on saanut positiivisenkin roolin seksuaalisuuden ja näkyjen lähteenä. Naisille on miesvaltaisessa uskonnossa ollut muita mahdollisuuksia kuin joukkojen johtaminen.

–Esimerkiksi luostarilaitos tarjosi naisille rajatun, mutta ainoan mahdollisen vaihtoehdon kieltäytyä avioliitosta ja äitiydestä sekä ennen muuta omistautua intellektuaaliselle elämälle. Tästä on lukuisia esimerkkejä eri vuosisadoilta, jopa naisten itsensä kirjoittamina kertomuksina, Vuola sanoo.

Elokuva Maria Magdaleena on teattereissa.