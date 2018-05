Ohjelmoija Linda Liukkaan maailmanvalloitus laajenee – Dubain Expoon liittyvä apuraha vie Ruby-hahmon Lähi-itään ja Afrikkaan

Arabiaksi käännettävä Hello Ruby -kirjasarja ja -verkkosivusto saavat rinnalleen kymmenen videon sarjan.

Linda Liukas on nimensä veroinen liikkeissään. Hän vastaa puhelimeen San Franciscossa, jonne hän on saapunut paria päivää aikaisemmin konferenssista Soulista Etelä-Koreasta "tasaamaan oloaan". Matka jatkuu pian kohti New Yorkia, jossa hänellä on opetusta.

Ennen kotiin paluutaan Liukas käväisee vielä Washingtonissa. Suomessa hän ei kauan ehdi olla, kun Moskova kutsuu toukokuun lopussa.

Samaa vauhtia hän on kiitänyt neljä vuotta. Tahti kuuluu myös puheessa: Liukas selittää tekemisiään niin nopeasti, että välillä pitää pyytää häntä palaamaan askel taaksepäin pysyäkseen perässä.

Liukas on tullut tunnetuksi Hello Ruby -kirjasarjasta ja tyttöjen innostamisesta koodaamaan. Hän on luonut myös verkkosivuston, jolla tutustutaan tekoälyn, koodaamisen ja tietojenkäsittelyn maailmaan leikin ja luovuuden avulla.

Nyt Liukas on saanut Expo 2020 Dubai -maailmannäyttelyä järjestävältä organisaatiolta 100?000 dollarin Expo Live -apurahan. Se antaa hänelle mahdollisuuden viedä Hello Rubya uusiin maanosiin.

–Apurahalla tuotetaan kymmenosainen videosarja Hello Rubyn teemoista lapsille ja opettajille. Tuotantoani ei vielä ole käännetty arabiaksi. On hauskaa saada mahdollisuus laajentaa sitä Lähi-itään, Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan, Liukas sanoo.

Ruby on tullut tutuksi 4–10-vuotiaille jo 25 kielellä. Yhdysvalloissa, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa kirjat ovat olleet alusta asti suosittuja.

Ensimmäinen kirja julkaistiin vuonna 2014 Kickstarter-joukkorahoituksella. Ensi syksynä ilmestyy jo neljäs kirja. Se pyrkii valottamaan, miten tekoäly ja tietokoneet muuttavat maailmaa ja millaisia uusia ammatteja voidaan tarvita.

Apurahan avulla Liukas voi myös luoda lisää opetusmateriaaleja ja kartoittaa uusia tapoja jakaa sisältöjä.

Kun Linda Liukas opiskeli tietojenkäsittelytiedettä Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa, hän olisi halunnut, että tiedettä ja teknologiaa olisi opetettu monipuolisemmin.

–Kirjat olivat sairaan kuivia. Opetus oli kapea-alaista ja suunnattu ihmisille, joilla on taipumusta introversioon ja yksin tekemiseen. Siksi yritin piirtää, miten 6-vuotias ymmärtäisi, mitä tarkoittaa vaikka olio-ohjelmointi, Liukas kertoo.

Siitä Ruby sai alkunsa. Liukas piirsi pitkään harrastuksekseen Rubyn seikkailuja verkkoon, ja ihmiset tykkäsivät.

Aluksi Rubyn koettiin innostavan nimenomaan tyttöjä koodaamaan. Liukas on kuitenkin tyytyväinen, että sukupuolisidonnaisuudesta aletaan päästä vähitellen irti. Japanilaiset pikkupojat ovat tulleet kertomaan hänelle, että Ruby on heidän suosikkihahmonsa.

–Hello Ruby on suunnattu samanlaisille oppijoille kuin itse olen: tekemisen kautta oppiville. Ohjelmointia voi opettaa vaikka tanssin tai askartelun avulla. Ruby voisi olla kuin Montessori-metodi: kokonainen opetusfilosofia, Liukas kuvailee.

Liukas ei mielestään osannut piirtää eikä ohjelmoida kummoisesti luodessaan Rubyn. Edelleenkin hän sanoo oppivansa itse kouluikäisten lasten kanssa enemmän kuin opettavansa näitä.

Ennen maailmalle lähtöään Liukas ammensi oppia kauppatieteistä Turussa ja tekniikasta Aalto-yliopistossa. Hänestä on pian tulossa Tampereen yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan kunniatohtori.

Dubaissa Liukas on jo käynyt esittelemässä tuotantoaan ja tutustumassa Expo Live -organisaation ihmisiin.

Expo Live on Dubain maailmannäyttelyn järjestäjäorganisaation perustama innovaatio- ja kumppanuusohjelma. Se jakaa määrärahoja projekteille, joilla kehitetään luovia ratkaisuja ihmisten ja yhteiskuntien kohtaamiin haasteisiin.

Suurin yksittäisen projektin saama määräraha voi olla 100?000 dollaria. Yhteensä Expo Livellä on käytettävissä 100 miljoonan dollarin määräraha erilaisten projektien tukemiseen.

Tähän mennessä Expo Live -ohjelma on saanut yli 2 ?300 apurahahakemusta 136 maasta. Valituiksi tulleet apurahan saajat liittyvät osaksi Expo Liven Global Innovators -yhteisöä, johon tällä hetkellä kuuluu 70 jäsentä 44 maasta.