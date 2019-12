Nummirock julkisti nimekkään esiintyjän – Sepultura saapuu Kauhajoelle

Nummirock on julkistanut joulukuun aikana useita ensi kesän artistikiinnityksiään.

Maanantaina festivaali tiedotti, että tapahtumaan saapuu esiintymään legendaarinen thrash metal -jyrä Sepultura.

Vuonna 1984 perustettu Brasilialainen yhtye julkaisee helmikuussa uuden pitkäsoittonsa Quadra.

Muita Nummirockin joulukuun julkistuksia ovat Rotting Christ, Mgła, Borknagar, Rivers Of Nihil, Fit For An Autopsy, Gloryhammer, Brothers Of Metal, Ensiferum, Diablo, Korpiklaani, Dawn Of Solace, Turmion Kätilöt, Rytmihäiriö, Vorna, Wolfheart sekä Lähiöbotox.

Jouluaattona on luvassa vielä yksi iso bändijulkistus. Loput julkistukset tehdään ensi vuonna.

Nummirock järjestetään Kauhajoen Nummijärvellä 17.-20. kesäkuuta.