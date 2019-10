No nyt on isoa – 150 hengen Solina-kuoro nousee Raskasta joulua -konserttiin tähtilaulajien rinnalle – ”Ihan liekeissä”

SEINÄJOKI

Seinäjoen Raskasta joulua -konsertissa nähdään poikkeuksellinen vieras. Lapsikuoro Solina nousee Seinäjoki Areenalle esiintymään tuttujen tähtilaulajien rinnalle.

Konsertin solistit ovat Amaranthe-yhtyeen Elize Ryd, Ville Tuomi, Antony Parviainen, Kimmo Blom ja Tuple Salmela.

– Tuotantoyhtiö otti toukokuussa yhteyttä ja tiedusteli, olisimmeko kiinnostuneita esiintymään. Hetken aikaa piti nieleskellä, että mitä on tapahtumassa, kuoron johtaja Suvi Lehtimäki sanoo.

Kuorossa ehdotuksesta innostuttiin välittömästi.

– Solinassa työskentelevät nuoret olivat ihan liekeissä, kun kyselin heidän mielipidettään.

Suvi Lehtimäki nauraa, että vaikeinta on ollut pitää asia salassa toukokuusta asti.

– Puhelin on piipannut, kun tieto tällä viikolla saatiin julkistettua.

Kuorolle esiintyminen on ainutlaatuinen kokemus. Lavalle nousee 20.12. noin 150 henkeä, joista nuorimmat kuorolaiset ovat kuusivuotiaita.

– On tämä erilaista, vaikka olemmekin olleet mukana monissa isoissa spektaakkeleissa. Kuoron osuus ei ole kovin suuri, mutta elämyksenä tämä tulee olemaan valtava.

Kuorossa valmistaudutaan esiintymiseen muun muassa katsomalla videoita edellisistä Raskasta joulua -konserteista.

– Tuotantoyhtiöltä on saatu lisäksi ohjeet, mitä pitää harjoitella.

Valtavaan suosioon noussut Raskasta Joulua -kiertue viettää tänä vuonna 15-vuotisjuhlaansa. Seinäjoen konsertti on perjantaina 20.12.

Luvassa on uudistettu show, jonka Raskasta Joulua -konseptin kehittänyt Erkka Korhonen on suunnitellut yhdessä nykysirkusta, tanssia, teatteria, oopperaa ja spektaakkeleita ohjanneen ja koreografioineen Minna Vainikaisen kanssa. Kaksiosainen konserttielämys pitää sisällään kappaleita koko Raskasta Joulua -historian ajalta. Visuaalisen show’n ensimmäinen puoli on tarinallinen ja toisella puolikkaalla rokataan.