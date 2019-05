Näyttelijäikoni Doris Day on kuollut 97-vuotiaana

HELSINKI

Näyttelijä Doris Day on kuollut 97 vuoden iässä kotonaan Kaliforniassa, kertoo Dayn säätiö.

Ikoninen elokuvatähti kuoli maanantaina läheistensä ympäröimänä keuhkokuumeen aiheuttamiin komplikaatioihin, kertoo Doris Day Animal Foundation -säätiö.

Dayn näyttelijänura huipentui 1950- ja -60-luvuilla, jolloin hän esiintyi useissa elokuvissa muun muassa Rock Hudsonin kanssa, kuten elokuvassa Kaikki alkoi puhelimesta (Pillow Talk, 1959).

Day oli paitsi näyttelijä myös tunnettu laulaja. Hänen hitteihinsä kuuluu Que sera, sera (Whatever will be, will be).

Day syntyi Cincinnatissa Ohion osavaltiossa 3. huhtikuuta 1922. Silloin hänen nimensä oli Doris Mary Ann Kappelhoff.

Teini-ikäisenä Day haaveili tanssijan urasta elokuvasivusto IMDB:n mukaan. Päivää ennen kuin Dayn oli määrä kokeilla siipiään Hollywoodissa 14-vuotiaana, hän loukkaantui auto-onnettomuudessa ja joutui luopumaan tanssijahaaveestaan.