Myötähäpeää herättävä hääkomedia on silkkaa tähtien tuhlausta

Elokuvat

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Yhdet häät ja kolme anoppia

** Susan Sarandon, Diane Keaton, Robert De Niro, Amanda Seyfried ja muutama muu: Justin Zackham kokosi kovan luokan konkareita ja kelpo vauhtiin päässeitä nuorempia tähtiä elokuvaansa, ja mitä hän sai aikaiseksi? Kaikkien hääkomedioiden pahan äitipuolen, joka nostattaa naurujen sijasta myötähäpeää. Salattujen himojen ja teeskentelyn tarina taisi nolottaa näyttelijöitäkin, sillä he leipaisevat toisiaan kuonoon minkä ehtivät. (USA 2013)

Liv tiistai 7.8. klo 21.00

United 93

**** "Let’s roll", olivat matkustaja Todd Beamerin viimeiset sanat matkustajakoneesta, jonka terroristit kaappasivat syyskuun 11. päivänä vuonna 2001. Kukaan ei tiedä tarkkaan, mitä sitten tapahtui, mutta Paul Greengrassin vähäeleinen jännitysdraama tuntuu uskottavalta. Kyseessä oli se "neljäs kone", joka ei ajanut päin Manhattanin kaksoistorneja tai Pentagonia. Tom Cruiset ovat tästä sankaritarinasta kaukana, ja hyvä niin. (USA 2006)

TV5 tiistai 7.8. klo 21.00

Brick Mansions

** Tulevaisuus on tavallisen kamala paikka Luc Bessonin 13th District -toimintajännärin kolhossa uusversiossa. Rikolliset on tuupattu tiilitalojen muodostamaan ghettoon, jonne poliisi Paul Walkerin on soluttauduttava vaarallista gangsteria (RZA) pysäyttämään. Elokuva jäi 2 Fast 2 Furious -tähden viimeiseksi, mutta varsinaisista tähtihetkistä vastaa ranskalainen parkour-taituri ja urbaaniakrobaatti David Belle. Ensiesitys. (Ranska 2014)

Hero tiistai 7.8. klo 21.00