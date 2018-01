Muusikko Tom Petty kuoli lääkkeiden tahattomaan yliannostukseen

Ronja Salmesta Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu yrittäjä, kirjailija Ronja Salmi, 24. Kirjamessut on Salmelle tuttu tapahtuma, sillä hän on aikaisemmin tuottanut nuorille suunnatun KirjaKallio-lavan ohjelman. Lue lisää