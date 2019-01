Lauantaina televisiossa: Musiikki mukana luontodokumentissa: Liputtaja keekoilee Tom Jonesin tahdissa

Avara luonto: Luonnon parhaat tanssijat

****

Maailma on ihmeellinen ja vielä ihmeellisempiä ovat eläimet. BBC:n dokumentti eläinten tanssimaisesta liikehdinnästä on sanalla sanoen huikeaa katsottavaa. Ihmiset tanssivat enimmäkseen huvin vuoksi. Eläimillä sitä vastoin on aina jokin päämäärä, kun ne pörhistelevät sulkiaan, kalistelevat sarviaan yhteen tai tömistävät rytmikkäästä jalkojaan puuta vasten. Eläinten tanssi liittyy kilpakosijan karkottamiseen ja lajitoverin viettelyyn.

Joillain lajeilla on tekemistä, että ne pystyisivät erottautumaan massasta. Itä-Afrikassa elävät pikkuflamingot liikkuvat rytmikkäästi rannalla etsien kumppania tuhansien lajikumppaneiden joukosta. Ryhävalaan tilanne on päinvastainen. Valtamerissä elävä ryhävalasuros uiskentelee yksinään ja yrittää houkutella paikalle potentiaalisia puolisoita monimutkaisen ääntelyn avulla. Ryhävalaan kosiolaulu voi kantautua jopa 30 kilometrin päähän.

Musiikki tukee veikeästi dokumentin tarinaa. Kun paratiisilintuihin kuuluva liputtaja keekoilee naaralle värikästä kaulustaan esitellen, soi taustalla Tom Jonesin It’s not unusual. Uudessa-Kaledoniassa asuvat kagu-linnut taas ovat eläinkunnan harvinaisuuksia, sillä ne pariutuvat eliniäksi. Saattaapa kagukoiras silti laittaa tanssiksi naaraan edessä, ja taustalla soi Jimi Hendrixin Foxy lady.

Eläinten tanssi voi näyttää hauskalta mutta huvittelua se ei ole. Tarkka koreografia liittyy myös hengissä pysymiseen ja ravinnon hankintaan.

TV1 lauantai 12.1.2019 klo 18.15