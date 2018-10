MrJallu101 ei muista ensimmäistä peliään – Tänään FTW Livessä pelataan PUBG:tä

Peliohjelma FTW Liveä luotsaava Aleksi "MrJallu101" Koli toivoo, että hän on saanut nukuttua viime yönä 8–10 tuntia.

– Olen toimintakykyinen lyhyemmänkin yön jälkeen.

Lähes kaksituntisen suoran peliohjelman tavoitteena on tuoda nosteessa olevaa e-urheilua tutuksi suurelle yleisölle. Koli juontaa ohjelmaa.

Perusasioista lähdetään liikkeelle ja ohjelmissa pelataan eri pelejä. Tänään otellaan PUBG:ssa ja viikon kuluttua Fortnitessa.

– Molemmissa perusajatus on sama eli viimeisenä hengissä oleva pelaaja tai joukkue on voittaja, Koli sanoo.

Fortnite on tällä hetkellä erittäin suosittu – ja puhuttu – peli. Kolin mukaan peli on nopeatempoinen, graafinen tyyli on miellyttävä, eikä se ole itsetarkoituksellisen raaka.

Ensimmäinen peli ehkä Playstation 1:llä

Kolin lisäksi jokaisessa ohjelmassa on asiantuntijavieras. Ensimmäisessä jaksossa hän on Pauli "M00nForrest" Anttila .

Pelaamassa on e-urheilijoiden lisäksi myös tubettajia. Syksyn aikana mukana ovat muun muassa Jenny Kåla , Tom "Stonde" Glad ja ZoneVD .

Koli ei aivan varmasti muista ensimmäistä peliään. Se on ollut 2000-luvun alussa, ehkä Playstation 1:llä pelattu Spiderman.

Pelaamisen lisäksi Koli on muun muassa vuosia tehnyt videoita Youtubeen. Nykyisin hän opiskelee Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä. Opiskelun lisäksi Koli kertoo pelaavansa lähes päivittäin.

FTW Live, TV2 klo 22.00

Tiina Vuorimäki