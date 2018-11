Möläyttelijä, fiilistelijä ja sulava seniori – Tällaisia ovat Kokkisodan uuden kauden kokit

Kokkisota palaa televisioon kolmannen kauden jaksoin. Millaista väkeä ovat tämän kauden ammattilaiset? Listasimme kokkien meriitit.

Kunnianhimoinen fiilistelijä

Helsinkiläisen Yes, Yes, Yes -kasvisravintolan keittiömestari Linnea Vihonen on tämän kauden uusi kokkisoturi ja ainoa naiskokki. Hän ei ole tv-katsojille täysin uusi kasvo, sillä aiemmin Vihonen on kokannut saman kanavan Mitä tänään syötäisiin -ohjelmassa.

Vihonen lupaa tuoda studioon naurua ja hyvää fiilistä. Kahden tähden Michelin-ravintolassakin työskennellyt kokki ei päästä silti itseään helpolla.

Lojaali kumppani

32-vuotias pääkeittiömestari Serko Rantanen vastaa Tomi Björckin ravintoloiden kuten Farangin, Gaijinin, Brondan ja Boulevard Socian keittiöistä. Björck on usein luonnehtinut lojaalia työtoveria oikeaksi kädekseen.

Kokkisodan nuorin jäsen on työskennellyt aiemmin myös Tommi Tuomisen ja Kape Aihisen alaisuudessa. Hän on julkaissut tänä vuonna myös Piirun verran parempaa -keittokirjan.

Rento riskinottaja

Vuoden 2012 Top Chef -ohjelman voittaja Teemu Laurell pyörittää merihenkistä ravintola Shelteriä Helsingin Katajanokalla. Raumalaistaustainen Laurell omisti aiemmin fine dining -ravintola Goton, joka kuitenkin kaatui kolme vuotta sitten.

Laurell ei kaihtanut riskinottoa myöskään Top Chef -kisassa, jossa päihitti monien yllätykseksi Michelin-konkari Jouni Toivasen. Ennen kisavoittoaan Laurell työskenteli perinteikkäässä G. W. Sundmansissa.

Itsevarma möläyttelijä

Legendaarisen ravintola Savoyn keittiöpäällikkö ja Suomen kokkimaajoukkueen ex-kapteeni Kari "Kape" Aihinen on myös pitkän linjan tv-kokki. Hänet tunnetaan etenkin Kaappaus keittiössä -sarjasta, jossa Aihinen patisti tavallisia perheitä tekemään kunnollista arkiruokaa.

Räväkkä turkulainen on kohauttanut säännöllisesti mediassa muun muassa naiskokkeja ja suomalaista ruokakulttuuria koskevilla kärkevillä kommenteillaan.

Piinkova puurtaja

Suomen vanhimman Michelin-tähtiravintolan Demon ravintoloitsija ja keittiömestari Tommi Tuominen on viime aikoina keskittynyt luotsaamaan Henri Alénin kanssa ensin suomalaisesta ruokaperinteestä ponnistavaa Finnjäveliä ja sitten kiertotalousteemaista Ultimaa.

Nelikymppinen Tuominen paiskii 70-tuntista työviikkoa, mutta ei ole urautunut paineen alla. Hänet tunnetaan pikkutarkkana kokeilijana.

Sulava seniori

Pitkän uran tv-kokkina, ruokakirjailijana ja keittiöalan freelancerina tehnyt Harri Syrjänen oli mukana jo alkuperäisen, 2000-luvun vaihteessa tv:ssä pyörineen Kokkisodan miehistössä. Sulava Soppamies on kiertänyt maata myös omassa tv-ohjelmassaan.

Pian 50 vuotta täyttävä Syrjänen palasi keväällä mukaan ravintolabisnekseen ryhtymällä Hampton Bay -merenrantaravintolan keulakuvaksi.

MTV3 torstai 22.11. klo 20.00