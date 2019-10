Mitä haluaisit kysyä Ellinooralta? – Lähetä kysymyksesi meille

Vaasan Halloween Blues saa harvinaisen vieraan - Aki Kumar yhdistää intialaista Bollywood-musiikkia bluesiin

Puhelu tavoittaa Aki Kumarin aamupalapöydästä Kouvolasta. Bluesmuusikko on konsertoinut Kymenlaaksossa edellisiltana ja torstai-iltana on vuorossa vielä toinen veto. Lauantaina Kumarin Pohjoismaiden kiertueella on Vaasan ja Halloween Bluesin vuoro. Seurakseen Centralin lavalle Kumar saa Tomi Leino trion, jossa soittavat Tomi Leinon ja Jaska Prepulan lisäksi Vaasasta viime vuonna Tanskaan muuttanut rumpali Mikko Peltola . Lue lisää